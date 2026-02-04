巨人に新加入した松浦慶斗投手（２２）が３日、宮崎キャンプ第１クール最終日に「アベフォーク」を伝授された。７４球を投げ込んだブルペン投球中、阿部慎之助監督（４６）から声をかけられ、フォークの握りを浅くして確実性を向上させる提案を受けた。即実践すると、これまでは状態のいい日しか決め球にならなかった同球種がゾーン内で鋭く落ちるように変化。「今まではフォークであまり空振りが取れなかった。操りやすくなった