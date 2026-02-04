巨人・石川達也投手（２７）が３日、宮崎キャンプ第１クール最終日にブルペン入りし、ここまででチーム最多となる１１１球を熱投した。投手陣で一番最初に１００球を投げ込んだ則本昂大投手（３５）の球数を超え、全体練習後はトレーニングの一環としてその則本と一緒に宿舎まで約３キロ走って帰った左腕。「疲労困憊（こんぱい）です」と笑いながらも、フォーム固めとスタミナ強化を念頭に必死に腕を振った。ＤｅＮＡから移籍