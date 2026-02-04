衆院選は８日に投開票が行われる。東京７区から立候補した自民党の丸川珠代元五輪相（５５）は、前回２０２４年の衆院選で「裏金議員」のイメージから大逆風を受けて大敗。２年の浪人時代を経て出馬した今回は一転、高市早苗首相（６４）人気による追い風を受けている。前回の選挙で丸川氏に３万票差をつけて大勝した中道改革連合の松尾明弘氏（５１）は今回の逆風を認めつつ、票の流出食い止めを図る。３日にＪＲ恵比寿駅前で