Ｊ１王者の鹿島は３日、茨城・鹿嶋市内で特別大会「百年構想リーグ」の開幕戦・ＦＣ東京戦（７日・味スタ）に向けたトレーニングを行った。＊＊＊新シーズン開幕を前に取材に応じたＤＦ植田直通は「取れるものは全て取る。今までもそうやってやってきた。どんな大会だろうと、やっぱり鹿島が１番だと証明していく」と力を込めた。チームは２５年シーズンからの“連覇”を目標に掲げ、始動からここまでトレーニングに