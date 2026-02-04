【ニューヨーク共同】日本の自動車大手4社が3日発表した1月の米新車販売台数は計34万6562台と、前年同月より1.8％増加した。新車需要が底堅い中、2社が前年実績を上回った。セダン「カムリ」といった主力車種が好調だったトヨタ自動車が8.1％増の17万6853台と全体をけん引した。トヨタはカムリのほか、主力車種「カローラ」、大型のスポーツタイプ多目的車（SUV）「グランドハイランダー」の売れ行きが良かった。ハイブリッド