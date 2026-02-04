【ワシントン共同】米下院の監視・政府改革委員会のコマー委員長（共和党）は3日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏を巡る疑惑に関し、民主党のクリントン元大統領が27日に証言すると発表した。妻ヒラリー元国務長官も26日に証言するとした。夫妻は証言を拒否してきたが、議会侮辱罪で訴追を求める決議案の採決が迫る中で同意した。決議案には共和党議員だけでなく複数の民主党議員も賛成する可能