TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が4日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「オナラとゲップ、同時に出すのは至難説」「解散から半年で再結成したパンプキンポテトフライに、またすぐ解散をしかけたらどうなる…？スピード再解散ドッキリ」の2本を紹介した。告知動画によると、「オナラとゲップ、同時に出すのは至難説」には女性お笑いコンビ、オダウエダの植田紫帆（34）が登場して