グラビアアイドル水咲優美（28）が3日、インスタグラムを更新。胸元が強調されたセクシーショットを公開した。水咲は「最近寒いね、、私はあったかそうって言われるけど！笑」とつづり、胸元が大きく開いたトップスから、黒のレースの下着があらわな姿を公開した。この投稿に「最高っす」「素敵ボディです」「たまらん」「ツボを心得てらっしゃる」などのコメントがよせられている。