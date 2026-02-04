巨人の浦田俊輔内野手（２３）が３日、１０時間超の練習で猛アピールした。宮崎キャンプ３日目のこの日は、７時すぎにドラ５ルーキー・小浜とともに球場入り。「川相塾」でハンドリングの早出メニューなどをこなし、全体練習ではシート打撃やロングティー、ブルペンで打席に立つなど汗を流した。全体練習終了後には、ウェートなどをこなし、球場を出たのはほとんどの選手が帰宅した後の午後６時前。「やりたいことが多すぎて、