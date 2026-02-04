グラビアアイドルの藍野りな（24）が3日、インスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。藍野は「恵方巻き食べたよ〜♪もう2月なの、早すぎるね〜！またあっという間に年越しそう」とつづり、白地に赤いハートが描かれたひもビキニ姿を公開した。この投稿に「ビキニ柄可愛いね」「美人」「可愛い」などのコメントが寄せられている。藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実