巨人の森田駿哉投手（２８）が３日、宮崎キャンプ３日目にブルペン入りした。初日、２日目にもブルペン入りしており、この日で３連投。中山、キャベッジ、ドラ４ルーキー・皆川など、初めて打者を立たせて変化球を交えながら８３球を投じた。午後には投球を「おかわり」する形でブルペンへ。杉内・内海両投手コーチに見守られる形で８０球を投じた。「ちょっとバランスが崩れちゃっていた部分があった。もともと、投げて（感覚