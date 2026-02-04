【ロンドン共同】英上院のフォーサイス議長は3日、前駐米英大使のマンデルソン議員が4日付で引退する意向を示したと発表した。少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏に英政府の機密情報などを漏えいした疑いが浮上し、批判が高まっている。英メディアによると、ロンドン警視庁も捜査を開始した。マンデルソン氏は終身の上院議員。引退後は議会に出席できなくなるが、上院議員の称号剥奪には法案を可決