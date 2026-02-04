【パリ共同】スペインのサンチェス首相は3日、16歳未満の子どもが交流サイト（SNS）を利用することを禁止する方針を表明した。SNSの弊害から子どもを守るのが目的で、SNS運営企業に年齢確認システムの導入を義務付けるとしている。スペインメディアが伝えた。今後、法制化を目指すが、サンチェス氏率いる穏健左派の社会労働党は下院で過半数の議席を持っていないため、実現まで紆余曲折も予想される。サンチェス氏は3日、ア