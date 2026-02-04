広東省広州市のある中学生の後ろ姿が中国のネット上で大きな話題となっている。写真に写っているのは、中学校の制服であるジャージ姿の小柄な男の子。手には小さなスーツケース、背中にはリュックだけでなく、大小さまざまな荷物を背負って地下鉄に乗ろうとしている。そのパッキングスキルには中国のネットユーザー、特に保護者から称賛の声が寄せられている。この男子中学生は広州市黄埔軍校記念中学校（中高一貫校）に在学してい