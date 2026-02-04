2日、米ホワイトハウスの執務室で語るトランプ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米下院は3日、2026会計年度（25年10月〜26年9月）予算の大部分を確保する法案を賛成多数で可決した。トランプ大統領は署名し成立させる方針。トランプ政権の強硬な移民政策を巡る与野党対立を背景にした1月31日からの一部政府機関の閉鎖は短期間で解消に向かう見通しとなった。米国では昨秋、政府閉鎖が過去最長の43日間に及び、航空便