巨人２軍が３日、宮崎キャンプ第１クールを終えた。石井琢朗２軍監督（５５）を迎え、午前中はフィジカル強化中心で、野球道具を使わない異例のメニューでスタートした。ロッテ、中日で１２年間現役を続けた加藤翔平記者が、巨人の２軍キャンプを「見た」。異例の光景が広がった。２月１日は野球界にとっての“元日”。選手としての本能か、ユニホームを着ると身が引き締まり、春季キャンプ初日のグラウンドは１、２軍関係なく