巨人の竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が３日、宮崎キャンプ２度目のブルペン入りで順調な仕上がりをアピールした。捕手を務めた岸田にチェンジアップなどを交えて５５球。門脇、石塚、リチャードなど、初めて打者を立たせて投球を行ったが「緊張感はそんなになかったです」と抜群の安定感を発揮した。ブルペン前方からは阿部監督からの熱視線が。しかし「投げ終わってから気がつきました」と、左腕の強心臓ぶりは健在だっ