中国人民解放軍の最高幹部が相次いで失脚。制服組のトップと、軍の作戦を司る参謀長が事実上粛清された。前代未聞の事態によって習近平国家主席の一強体制が高まる中、台湾有事に影響は……!? 粛清された幹部の容疑は、核兵器情報の漏洩、政治的派閥の形成、