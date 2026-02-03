「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が、2025年9月に死去したデザイナー ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）が手掛けた最後のコレクション、2026年春夏のキャンペーンを公開した。ヴィジュアルは、ミラノ・ボルゴヌオーヴォ通りにあるジョルジオ・アルマーニの私邸で撮影が行われた。【画像をもっと見る】撮影を担当したのは、英フォトグラファーのオリバー・ハドリー・ピーチ（Oliver Hadlee Pearch）。モデ