長嶋さんのプロ1年目、58年の巨人のキャンプ地は兵庫・明石だった。ルーキー長嶋は練習時間が短く、宿舎に戻ると先輩選手が麻雀に興じる姿に疑問を抱く。当時の水原監督に「プロがこれでいいんですか？」と尋ねたと後に明かしている。監督時代の79年秋に行った「地獄の伊東キャンプ」は語り草。世代交代の必要に迫られ「心を鍛えるキャンプ」として若手だった中畑、篠塚、鹿取、江川、西本ら18選手に猛練習を課した。練習後