ヤクルトは連日アピールを続けるドラフト1位の内野手・松下（法大）に注目。打撃だけでなく、軽快な守備も必見で、シートノックでは山田、北村と三塁に入る予定となっている。阪神は臨時コーチを務める赤星憲広氏が具志川（2軍）で若手に走塁塾を開催予定。糸井氏は宜野座（1軍）で道具を使ったレッスンを行う予定だ。ソフトバンクは昨季セーブ王の杉山がキャンプ初めてブルペン入りする予定。7球団がキャンプ初の休養日で、