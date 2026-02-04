■アドテスト 26,030円(+1,725円、+7.1％) アドバンテスト [東証Ｐ]が急反発。前日2日に 半導体セクターは軒並み売り込まれ全体相場の下げを助長したが、3日は真逆の展開でリスクオンの様相を強めていた。前日2日の米国株市場ではエヌビディア こそ安かったが、半導体メモリー大手のサンディスク やマイクロン・テクノロジー をはじめ半導体関連株が総じて上昇、フィラデルフ