今年は東西トレセンで7人の調教師が70歳定年制により、3月3日をもって引退する。ホースマン人生を振り返る連載「さらば伯楽」の第2回は栗東の西園正都師（70）を取り上げる。騎手、調教師合わせて1000勝以上をマークした名伯楽に、55年間に及ぶホースマン人生を振り返ってもらった。「生まれ変わってくることができれば、また騎手と調教師をやりたい」。15歳で競馬の世界に飛び込んで55年。西園正師が騎手、調教師として積み重