WBCベネズエラ代表入りの可能性がある巨人の新外国人マタ（レッドソックス3A）が、キャンプで初めてブルペン入りした。スライダーやチェンジアップも交えて35球。日本のボールへの対応に「大きな違いはなかった。最初のブルペンとしてはとても良かった」。田中将の投球を熱心に見つめ「アメリカでも見ていたし、勉強しようと」と勤勉さを見せた。準々決勝で日本と対戦する可能性がある。