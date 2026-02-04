北海道小樽市の国道で２０２４年、飲酒運転の車が乗用車と正面衝突し、大学院生が死亡した事故で、事故を起こした男が２月３日に起訴されました。札幌地検はより罪の重い危険運転致死罪を適用しました。（田中友規さんの母親）「とにかく優しくて、まわりに気遣いができる子で、間違ったことが大嫌いで。危険運転致死で立件してほしいとはどうしても思ってしまう。やっぱり許せないですよね」大学院生の息子を亡くし、２０２５年、