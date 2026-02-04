巨人の阿部監督が現役ドラフトで日本ハムから加入した松浦にフォークの助言を送った。ブルペンで左腕に「浅く握るのを試して投げてってお願いした」とアドバイス。スプリット気味に速く落ちるように変化。さらに自身が理想とするシュートしながら落ちるようにもなった松浦は「空振りも取れそう。勝負していける」と手応えを感じていた。