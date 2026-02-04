4潘候補で台湾・統一から西武に加入した林安可（リン・アンコー）はフリー打撃で快音を響かせた。「自分の一番の特長は打撃の強さ」といい、鋭い当たりを連発。台湾代表では24年プレミア12のスーパーラウンド・日本戦で本塁打を放つなど、初優勝に貢献。WBCへ向け「キャンプでベストの状態に調整したい。選ばれたら国を代表して活躍したい」と意気込みを語っていた。