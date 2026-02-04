覚悟の表れだった。ヤクルト・奥川は今キャンプ2度目のブルペン入りで、112球。春季キャンプではプロ7年目で自身初の100球超えとなった。「今までは怖さもあった。でも、何かを変えないと、と思っているので」。第1クールでは各投手120球程度までと規制される中で、制限ぎりぎりの投げ込み。重点的に取り組む対角線のコースへ、直球を中心に。「体の部分では良い状態」としながらも、投球内容については「まだまだ、全然です」