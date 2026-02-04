巨人の則本が3日連続でブルペン入りした。田中将と並んで、ちょうど100球投げた。一日の球数100球にチーム一番乗りで「70、80（球）ぐらいと思っていたけど、状態も良かったので。田中（将）さんに負けないようにと思いつつ投げてたら、100球にいっちゃいました」と笑った。テイクバックをコンパクトにする新フォームに取り組み、「第2クールはクイックや技術的なところを練習できたら」と見据えた。