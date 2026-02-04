昨季新人王のヤクルト・荘司がブルペン入り。37球中9球をカーブに割き「改良しようと。速くするのか、曲がり幅を大きくするのか、今考えている」と明かした。1年目に45試合登板する中で「途中から対策もされていて、苦しい時もあった」と実感。目標の守護神獲りへ「60登板目指して頑張りたい」と闘志を燃やした。