シン・令和の怪物がベールを脱いだ。ロッテのドラフト1位・石垣元気投手（18＝健大高崎）が1軍春季キャンプ第1クール最終日の3日、初めてブルペン入りし、15球投げた。捕手は立ったままで7割ぐらいの力感で直球のみの投球を披露した。健大高崎（群馬）の青柳博文監督が、石垣元の初ブルペンを見守った。以前から3日に都城を訪問予定だったが、偶然にも初のブルペン入りが重なり「立ち投げだけど、強いボール投げていましたね。