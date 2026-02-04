「ヤクルト春季キャンプ」（３日、浦添）ヤクルト・青柳晃洋投手（３２）が３日、今キャンプ２度目のブルペン投球を行い、順調な仕上がりを披露した。直球を中心にツーシーム、スライダーなどの変化球も交えて約４０球。「真っすぐ系の感覚が良かった」と振り返った。阪神・御子柴スコアラーは「元気で投げている。（先発の）軸になる可能性がある」と警戒心を強めた。昨季途中に加入し、３試合の先発で未勝利に終わった。阪