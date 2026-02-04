Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズの公式らしき画像やスペックが流出した一方、2月25日の発売イベントがほぼ確定しました。 ↑情報はほとんど出揃った？（画像提供／Samsung） 同社が新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を2月25日に開催するとの噂は以前からありました。そんななか、著名リーカーのEvan Blass（@evleaks）氏が、その日にちを書いた招待状をXでシェアしています。なお、開催時刻はまだ