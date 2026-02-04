日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は大阪本社の入矢美奈が担当する。初めて任されるにあたり、テーマを「初」に据えた。今週の東京新聞杯に挑むミッキーゴージャスにまつわる「初」。疝痛（せんつう）による休養から復帰2戦目で勝利した昨秋のキャピタルSは担当する深谷泰生助手にとっても初勝利だった。私にとっても決して忘れることのない、「初」