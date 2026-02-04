昨年の年度代表馬でサウジC（14日、キングアブドゥルアジーズ）史上初の連覇を狙うフォーエバーヤング（牡5＝矢作）が3日、主戦の坂井を背に栗東CWコースで国内最終追いを消化した。リヤドダートスプリントに出走予定の僚馬アメリカンステージ（4歳オープン）を追走する形で進め、直線は内からグイッとひと伸び。6F77秒6〜1F11秒2と楽に好時計をマークし、1馬身先着した。坂井は「十分だと思います。しっかり動けていました」