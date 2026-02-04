サウジダービーに出走するケイアイアギト（牡3＝加藤征）はWコースで併せ馬。現地に帯同するフクチャントウメイ（5歳2勝クラス）を2馬身ほど追いかけ、直線は鋭い切れ味で1馬身先着。6F85秒0〜1F11秒4をマークした。加藤征師は「あまりに動きがいいので週1回の追い切りだけで、中間の調整も抜いているくらいです。今年はメンバーがいいみたいだけど、ある程度やれると思う」と意気込んだ。▼トウカイマシェリ栗東坂路4F52秒8