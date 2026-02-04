2年連続でリヤドダートスプリントに出走するガビーズシスター（牝5＝森一）はWコースで単走。キビキビとした動きで6F81秒8〜1F11秒8、追い切った後はゲートボーイが近くにいる想定のゲート練習も行った。森一師は「（3着だった）昨年は検疫厩舎に入ってから環境の変化に戸惑う面もあったが、今年は初日から落ち着いています。1度経験したのが大きいのかな。体もしっかりしてきたし、精神面も成長している」と力強かった。▼