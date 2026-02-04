阪神から新加入のDeNA・デュプランティエが合流した。米国でパスポートを一時紛失するアクシデントで来日が遅れたが、「日本に戻ってこられてうれしい」と声を弾ませた。入団会見を終えると、その足でグラウンドへ。アリゾナから東京までは乗り継ぎを含めて13時間の長旅。那覇入りは前夜だったが、疲れも見せず体を動かした。昨季は横浜スタジアムでは2試合に先発して防御率0.00と抜群の相性。古巣には「素晴らしい友人たち