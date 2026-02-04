昨年NHKマイルCの勝ち馬でG21351ターフスプリントに出走するパンジャタワー（牡4＝橋口）は先週に続いて松山（レースはモレイラ）を背にCWコースで追われ、6F77秒9〜1F11秒1と抜群の伸び。鞍上は「目いっぱいに動かしてほしいとの指示でした。先週より動きは良かったし、直線に向いてからしっかり手前も替えて、反応もあった。さすがだなという感じ」と好感触を伝えた。オーストラリアの昨年11月ゴールデンイーグル5着に続く