【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均はもみ合う展開となり、午前10時現在は前日比8.84ドル高の4万9416.50ドルを付けた。目新しい売買材料に乏しい中、米景気を楽観した買い注文と、米巨大IT企業の決算発表が本格化しており、ハイテク株を中心に持ち高調整を目的とした売り注文が交錯した。