「阪神２軍春季キャンプ」（３日、具志川）阪神の湯浅京己投手（２６）が、具志川キャンプを訪問した元ＤｅＮＡの三嶋一輝氏（３５）と対面。同じ「黄色靱帯骨化症」に苦しみ、昨年限りで現役を引退した先輩から言葉をかけられ「今シーズン頑張って、病気のことがもっと知れ渡ってほしいです」と決意を新たにした。２年前、湯浅を襲った病。苦しむ中、同じ病気を持つ選手として電話で相談できる存在だった。「三嶋さんのおか