「阪神２軍春季キャンプ」（３日、具志川）阪神担当記者が１人の選手の一日を密着マークする「密着２５時」。今キャンプ初回は、具志川組で汗を流す木浪聖也内野手（３１）が登場する。プロ入り後、圧倒的練習量を誇ってきた中、ここ数年で考えに変化が生まれてきた。シーズンへ向けて、この時期だからこそ大事にしていることを明かしてくれた。球場に姿を現すのが朝８時半。ただ、木浪はその前から始動している。５時半には