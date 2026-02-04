「阪神２軍春季キャンプ」（３日、具志川）野手陣が実戦的な練習を行い、投手では畠が１２０球の熱投を見せた。阪神・平田勝男２軍監督（６６）の主な一問一答は以下の通り。−ブルペンでは畠が１２０球を投げた。「張り切ってるよね。アップでも元気あるよ。ピッチャーだからってアップを静かにやらなきゃいけないことはない。畠に西勇に声出してやってるやん。照れずに若い選手も参考にしてほしいよな」−４日は赤星臨