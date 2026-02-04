日本野球機構は３日、ＷＢＣ日本代表の「サポートメンバー」として１４選手を発表した。西武・隅田、中日・根尾らが選ばれた。壮行試合の２２、２３日・ソフトバンク戦（宮崎）、２７、２８日・中日戦（バンテリン）に、強化試合の３月２日・オリックス戦、３日・阪神戦（京セラ）で手薄になるポジションを穴埋めする。サポートメンバーは以下の通り。【宮崎】仲田、糸川（以上西武）、石垣勝（ロッテ）、佐藤柳（広島）、増田