「日本ハム春季キャンプ」（３日、名護）ＷＢＣ台湾代表に選出されている日本ハム・古林睿煬投手（２５）が３日、今キャンプ初のライブＢＰに登板し、上々の投球を披露した。最速１５３キロを計測。西川、万波、水谷を相手に計５打席で１四球のみ、安打性の当たりは許さなかった。「全体的にまとめることができた。現時点での目標に達する内容」と納得顔。テーマとした直球にも「スピードも含めてしっかり投げ込めた」と手応