シリウスコルトは昨年新潟大賞典以来の勝利を目指す。火曜朝は坂路をサッと流した。中距離重賞で存在感を示してきたが、今回は昨年3月六甲S（2着）以来のマイル戦となる。田中勝師は「力ませないように走らせれば力を出せるはず。ポイントはそこだけだね。東京マイル自体は問題ないと思う。中間も馬の状態は良さそう」と2つ目のタイトルに燃えていた。