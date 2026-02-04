レッドモンレーヴが復調ムードを漂わせている。前走オーロC（2着）は1年ぶりの馬券圏内。上がり3Fはメンバー最速の32秒5、自慢の末脚が戻ってきた。この日は坂路でフットワークを確かめた。蛯名正師は「とにかく一生懸命走れるよう、馬が我慢できるように調教をしてきて、今はだいぶ我慢できる幅が大きくなってきた。前走もその収穫が見えた。先週もかなりいい動きだったし、マイルでも集中して走り切ってほしい」と願った。