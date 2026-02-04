ロッテのソトがDeNA時代の23年以来3年ぶりに豆まきを行い、鬼を撃退した。最下位からの巻き返しを狙うチームの新主将に就任。この2年間は節分の時期にキャンプに合流していなかったが、今年は初日から参加し「自分がしっかり練習に取り組む姿勢を見てもらえれば」と背中でチームをけん引。18、19年に本塁打王に輝いた打棒を取り戻し、相手チームにとって「ソトは鬼」になる。【ソフトバンク】≪松本晴＆前田悠“制球力”◎≫松