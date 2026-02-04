昨年ダービー卿CTを制したトロヴァトーレが好気配を見せる。火曜朝は坂路で調整。3走前からダートを2走、芝再転向となった前走スポニチ賞京都金杯は鋭い脚を使って4着。鹿戸師は「短期放牧明けで元気いっぱい。前走は位置取りが悪くなって重量も背負っていたけど、よく頑張ってくれた。折り合えばしっかり伸びてくれるし、少しずつ大人になってきていますね」と期待していた。