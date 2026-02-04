「巨人春季キャンプ」（３日、宮崎）巨人の則本昂大投手（３５）が３日、チーム一番乗りとなる大台１００球のブルペン投球を行った。負けん気の強さを見せ、修正を重ねながらの“３連投”だ。「今日も（田中将と）隣で投げさせてもらって、いつまで投げるんやろうな、と。田中さんに負けないようにと投げていたら、１００球にいっちゃったので」。闘争心むき出しで、ブルペンの主役となった。充実の３日間を終え、表情は晴れ